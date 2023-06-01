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Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Хто вони

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Вища рада правосуддя провела голосування за нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Призначили 16 нових членів — всього було 32 кандидати.

Про це пише пресслужба ВРП.

Призначення повного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розблокувало роботу органа з формування суддівського корпусу.

Нові члени ВККС:

Тепер оновлений склад ВККС проводитиме добір суддів на понад дві тисячі вакантних посад і завершить кваліфікаційне оцінювання суддів.