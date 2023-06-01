У Києві патрульні будуть вночі контролювати роботу укриттів. Кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла

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У Києві зросла до 19 кількість поранених людей внаслідок нічого обстрілу, кількість загиблих не змінилась — троє.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Щодо ситуації з зачиненим укриттям у поліклініці, то він зазначив, що там і поруч триває слідство, яке встановлює, чи було укриття відчинене і чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей.

«Суспільне» повідомляє, що охоронця поліклініки в Деснянському районі перевіряють на спʼяніння.

Також Кличко зазначив, що у школі поруч із поліклінікою укриття було відкрите і в ньому були люди.

Крім цього, міська влада домовилась, що у столиці патрульна поліція допоможе контролювати роботу укриттів уночі. Вони будуть обʼїжджати укриття в комендантську годину під час повітряної тривоги укриття і перевірятимуть, чи вони відчинені. Якщо ні — оперативно передаватимуть інформацію міським службам.

Мер Києва також просить уряд і Офіс президента відсторонити від виконання обовʼязків голову Деснянського району столиці Дмитра Ратнікова, поки триває слідство. Кличко наполягає на тому, що відсторонений має бути і керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація.