Фонд «Повернись живим» і «Нова пошта» відкривають збір на модернізацію звʼязку для ППО. Як долучитися
- Автор:
- Ліза Бровко
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Фонд «Повернись живим» разом із компанією «Нова пошта» відкрили збір на 330 мільйонів гривень. За ці гроші планують модернізувати звʼязок і розгортання рухомих командних пунктів у Силах протиповітряної оборони.
Проєкт оснастить українських захисників такими засобами:
- переносні командні пункти — робочі місця-трансформери у кейсі вагою 60 кілограмів;
- комплексний апаратний звʼязок з телекомунікаційним обладнанням, які мають комфортні робочі місця для військових і супроводжуватимуть протиповітряні ракетні комплекси;
- рухомі командні пункти на базі прохідних вантажівок з можливістю командувати військами під час руху й універсальними місцями роботи/відпочинку;
- рюкзаки мобільних вогневих груп, легкі й функціональні, які містять усі необхідні види звʼязку.
Як долучитися до збору
- купувати лімітоване пакування у відділеннях «Нової пошти» — 10 гривень з кожної проданої коробки та по 5 гривень з пакета і конверта підуть на удосконалення ППО;
- користуватися поштоматами: з кожного відправлення чи доставки 10 гривень піде на рахунок проєкту.
Також можна задонатити на спеціальний рахунок на лендінгу ініціативи тут, або на «банку» — ось тут.
- Фонд «Повернись живим» за час повномасштабного вторгнення зібрав донатами понад 7 мільярдів гривень. Зараз фонд веде кілька проєктів. Серед них збір на Територіальну оборону (проєкт «ОКО ЗА ОКО 2»), збір на обладнання для 146 саперних груп, а також збір на реабілітацію ветеранів.