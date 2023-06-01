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Фонд «Повернись живим» і «Нова пошта» відкривають збір на модернізацію звʼязку для ППО. Як долучитися

Автор:
Ліза Бровко
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Фонд «Повернись живим» разом із компанією «Нова пошта» відкрили збір на 330 мільйонів гривень. За ці гроші планують модернізувати звʼязок і розгортання рухомих командних пунктів у Силах протиповітряної оборони.

Проєкт оснастить українських захисників такими засобами:

Як долучитися до збору

Також можна задонатити на спеціальний рахунок на лендінгу ініціативи тут, або на «банку» — ось тут.