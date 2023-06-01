Німеччина передала Україні нові військові тягачі, а також пообіцяла десятки бронетранспортерів

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Німеччина передала Україні нові військові тягачі. Також вона пообіцяла десятки бронетранспортерів та всюдиходів.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Німці вже передали додаткові боєприпаси до танків Leopard 1, а також два тягачі та ще сім безпілотних транспортних засобів THeMIS.

Крім цього, Німеччина анонсувала поставки 64 всюдиходів Bandvagn та 66 бронетранспортерів.