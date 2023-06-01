ППО збила усі 10 «Іскандерів», які летіли на Київ

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Олексій Іванов / Wikimedia Commons

Протиповітряна оборона уночі збила сім ракет «Іскандер-М» та три «Іскандер-К», які летіли на Київ.

Про це Повітряні сили повідомили вранці 1 червня.

Запуск балістичних та крилатих ракет був із Брянської області рф.