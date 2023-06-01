ППО збила усі 10 «Іскандерів», які летіли на Київ
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- Ангеліна Шеремет
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Олексій Іванов / Wikimedia Commons
Протиповітряна оборона уночі збила сім ракет «Іскандер-М» та три «Іскандер-К», які летіли на Київ.
Про це Повітряні сили повідомили вранці 1 червня.
Запуск балістичних та крилатих ракет був із Брянської області рф.
- Росія вночі 1 червня знову атакувала Київ. Від падіння уламків є загиблі та руйнування. У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок — загинули троє людей, ще близько десяти отримали поранення. Серед загиблих — 9-річна дівчинка.