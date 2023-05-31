У римському Колізеї зʼявився ліфт для людей з інвалідністю

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У Римі в Колізеї відкрили ліфт, який зробить верхні поверхи доступними для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Про це повідомляє місцеве видання Wanted in Rome.

Скляний ліфт дозволить піднятися на найвищі поверхи амфітеатру, зокрема потрапити до галереї між другим і третім поверхами, а також побачити світанок.

На відкритті ліфту лунав саундтрек до фільму «Гладіатор» у виконанні Італійського кінооркестру.

Будівництво зайняло понад пʼять років, частково — через рішення встановити шахту, не вносячи будь-які зміни до будівлі віком майже 2 000 років. Конструктори прагнули «повної оборотності», що дозволить у майбутньому демонтувати ліфт без шкоди для цілісності конструкції.

Колізей був найбільшим амфітеатром у Римській імперії. Там проводили гладіаторські бої та інші публічні заходи. Арена вміщувала десятки тисяч глядачів. Її припинили використовувати орієнтовно у 523 році нашої ери.