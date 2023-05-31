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США виділили Україні нову військову допомогу — список

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Reuters

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги, його вартість становить $300 мільйонів.

Про це Пентагон оголосив 31 травня.

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