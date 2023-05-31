Суд арештував активи ексдепутата ОПзЖ на 500 мільйонів гривень. Він був окупаційним «міністром» на Херсонщині

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За матеріалами Служби безпеки України суд арештував активи ексдепутата Херсонської облради від ОПзЖ Едуарда Репілевського та його родини на 500 мільйонів гривень. Репілевського окупанти призначили «міністром сільського господарства та рибальства» в регіоні.

Суд заблокував понад 400 обʼєктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1 200 гектарів на півдні України.

Також суд заарештував десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, корпоративні права в пʼяти агрокомпаніях і трьох торгових марках. Їх передали в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Слідство стверджує, що колишній депутат входив до забороненої партії ОПзЖ, а після окупації частини Херсонщини одним з перших підтримав російських військових. За це гауляйтер Сальдо запропонував йому посаду в окупаційній адміністрації та призначив керівником створеної росіянами «міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції».

Там Репілевський організовував грабунки майна місцевих аграріїв і вивезення українського зерна до росії.

Служба безпеки повідомила йому про підозру за колабораціонізм і державну зраду ( ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111 ККУ). Вироком може стати довічне увʼязнення.

Поки що фігурант переховується на окупованих територіях. Деякі його активи теж розташовані на непідконтрольній Україні території.