Україна отримала грант на $1,25 мільярда від США. Гроші підуть на соцвиплати та зарплати освітянам і лікарям

Новини

Freddie Collins / Unsplash

Державний бюджет України отримав від США грантові кошти в розмірі $1,25 мільярда.

Про це Міністерство фінансів України оголосило 31 травня.

Гроші підуть на виплату державних соціальних допомог сімʼям із дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери й лікарів та інше.

У 2023 році Україна отримала вже $6 мільярдів грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. Ці гроші надійшли в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Мета проєкту — часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних, що не повʼязані зі сферою безпеки й оборони.