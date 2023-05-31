У Києві в будівлі Річкового вокзалу відкрили American University Kyiv

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У приміщенні столичного річкового вокзалу на Поштовій площі офіційно відкрили American University Kyiv та інавгурували нового президента університету Дена Райса.

У кампусі AUK зможуть навчатися понад 2 тисячі студентів. Проєкт створений у партнерстві з державним Університетом штату Аризона (ASU), який є одним з найкращих серед університетів США.

Вітаючи відкриття університету, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий зазначив, що це дуже сміливий вчинок — інвестувати у країну, яка воює.

«Я переконаний, що саме освіта приведе нас до остаточної перемоги. У цьому є великий символ віри світу в Україну», — зазначив міністр.

Уже цього року AUK подвоїть кількість студентів, які розпочнуть своє навчання у вересні, і збільшить кількість навчальних програм з 5 до 9 за різними напрямами: від класичних Global Management і Soft ware Engeneeing до новітніх програм Global Technology & Development і Technological Leadership & Artificial Intelligence.