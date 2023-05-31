У 2022 році Польща надала Україні допомогу майже на $8 мільярдів. Це дорівнює 1,5% ВВП країни

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Reuters / «Бабель»

Польща на тлі повномасштабного вторгнення росії торік надала Україні допомогу на майже $8 мільярдів, що становить близько 1,5% ВВП країни.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав у розмові з Алмаром Латуром, видавцем The Wall Street Journal.

Дуда підкреслив, що з початком війни поляки «дуже тепло» прийняли українців.

«Люди віддавали свої квартири, буквально ділилися хлібом. Польська держава взяла на себе певні витрати, ми підтримували наших підприємців, вкладали гроші. Ми підрахували, що вся допомога Україні у 2022 році становила близько 1,5% нашого ВВП, $7—8 мільярдів. Це великі гроші, ми не отримали за це європейської допомоги», — сказав польський президент.

За словами Дуди, у Польщі поважають українців, бо «вони працюють у всіх галузях, починаючи від елементарної роботи та закінчуючи технологіями найвищої якості».

«Сьогодні вони впливають на розвиток нашої економіки. Вони є важливою частиною нашого ринку праці, їх 2—3 мільйони», — додав президент Польщі.