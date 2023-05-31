СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які знімали роботу ППО. Їм загрожує вісім років за ґратами

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СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які знімали роботу ППО у Києві під час російської атаки 16 травня. Їм загрожує 8 років за ґратами.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Одна з жінок – 32-річна киянка – виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Телеграм-каналів. А вже за кілька годин її відеозапис був на проросійських майданчиках.

Інша – 36-річна киянка – опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Інстаграм-акаунті. Третя підозрювана також поділилася своїми відео у соцмережах.

Ще одна фігурантка родом з Сумщини і проживає у Києві. Спочатку вона зафімувала результати збиття російських ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери. Жінка також намагалася видалити заборонені повідомлення, щоб уникнути відповідальності.

Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває слідство стосовно ще двох фігурантів. Вони в той день теж оприлюднили заборонений контент, і їх одразу викрила СБУ.