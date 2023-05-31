В «Укренерго» пояснили підвищення тарифів на електроенергію для населення

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Голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький пояснив підвищення тарифів на електроенергію для населення втратами обладнання та споживачів внаслідок повномасштабного вторгнення росії.

Про це він розповів в ефірі «Свобода. Ранок» (проєкт «Радіо Свобода»).

За його словами, виручка «Укренерго» та обленерго впала приблизно на 30% — втрачено частину генерації та споживачів. Частина обладнання знищена обстрілами, ракетними та дроновими атаками, а деякі обʼєкти генерації окуповані. Як приклад він навів Запорізьку атомну електростанцію, Каховську ГЕС та теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій і Луганській областях.

Це і стало причиною підняття тарифу на електрику, пояснив Кудрицький. «Втрачено багато активів, і, звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями», — додав він.