В «Укренерго» пояснили підвищення тарифів на електроенергію для населення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький пояснив підвищення тарифів на електроенергію для населення втратами обладнання та споживачів внаслідок повномасштабного вторгнення росії.
Про це він розповів в ефірі «Свобода. Ранок» (проєкт «Радіо Свобода»).
За його словами, виручка «Укренерго» та обленерго впала приблизно на 30% — втрачено частину генерації та споживачів. Частина обладнання знищена обстрілами, ракетними та дроновими атаками, а деякі обʼєкти генерації окуповані. Як приклад він навів Запорізьку атомну електростанцію, Каховську ГЕС та теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій і Луганській областях.
Це і стало причиною підняття тарифу на електрику, пояснив Кудрицький. «Втрачено багато активів, і, звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями», — додав він.
- Напередодні уряд підвищив тарифи на електроенергію для населення майже вдвічі — до 2,64 гривні за кіловат. Зміни почнуть діяти з 1 червня. Зараз тариф для населення становить 1,42 грн/кВт*год при споживанні 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт*год, якщо обсяг споживання перевищує цей показник.
- Наприкінці квітня в «Укренерго» прогнозували можливий дефіцит електрики влітку через планові ремонти обладнання і мережі, яка зазнала масштабних руйнувань від зимових атак росіян. Дефіцит планують покривати тепловими електростанціями та імпортом. Ремонтна кампанія 2023 року буде однією з найскладніших.