Засновниця стартапу Theranos Елізабет Холмс почала відбувати 11-річне покарання у вʼязниці

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Reuters

Засновниця стартапу Theranos Елізабет Холмс прибула до вʼязниці 30 травня і почала відбувати 11-річне покарання.

Про це пише BBC.

Суддя окружного суду США Едвард Давіла відхилив прохання Холмс залишитися на волі, поки триває оскарження вироку за шахрайство. Вона відбуватиме термін у вʼязниці мінімального режиму в Техасі. Заклад розрахований на 500—700 увʼязнених. Більшість з них відбувають покарання за ненасильницькі злочини, дрібну торгівлю наркотиками або службову недбалість. Там можна працювати та відвідувати заняття з іноземної мови, компʼютерної грамотності та бізнес-курси.

Жінка, яку колись називали наймолодшою мільярдеркою у світі, що сама заробила свої статки, працюватиме з іншими увʼязненими за плату від 12 центів до 1,15 долара на годину. За рішенням суду, більшість заробленої нею суми піде на виплату компенсації.

Раніше цього місяця суддя зобовʼязав Холмс та колишнього боса Theranos Рамеша «Санні» Балвані виплатити жертвам $452 мільйони. Балвані вже відбуває 13-річний термін увʼязнення в Каліфорнії.

Федеральне бюро вʼязниць відмовилося надати будь-які інші подробиці про увʼязнення Холмс, посилаючись на конфіденційність.

Елізабет Холмс і Theranos

У 2004 році Елізабет Холмс написала патент для мініатюрного «нарукавника»: він нібито одночасно діагностував кров пацієнта і вводив йому потрібний препарат. Після цього Холмс зібрала перші венчурні $6 мільйонів, використовуючи родинні звʼязки та знайомства, і заснувала стартап. Коли зʼясувалося, що «нарукавник» неможливо реалізувати технологічно, Холмс зробила «розворот» (pivot) — звичайний хід для технологічного стартапу, змінивши концепцію продукту: тепер вона планувала випускати стаціонарний портативний аналізатор крові. Навіть у такому вигляді її продукт міг зробити революцію на ринку. Холмс щиро вірила у свою місію «змінити світ» — саме тому, коли й нова концепція зіткнулася з непереборними технологічними перешкодами, їй вдавалося ефективно брехати інвесторам, співробітникам і пресі.

За 10 років на особистій харизмі та готовності брехати в очі інвесторам вона побудувала «потьомкінську» компанію Theranos, яку оцінювали в $9 мільярдів. Викрив її обман репортер The Wall Street Journal Джон Керріру — зʼясувалося, що технологія, про яку заявляла Холмс, не працює, Theranos потай проводить аналізи крові на обладнанні інших компаній, а їхні результати спотворені. У 2018 році Theranos ліквідували, а в березні 2019 року на каналі НВО вийшов документальний фільм про Елізабет Холмс «Винахідник: жага крові у Кремнієвій долині».