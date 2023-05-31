У Франції погрожують заблокувати Twitter в ЄС через його вихід із Кодексу про дезінформацію

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Міністр цифровізації Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Twitter може бути заблокований у Європейському Союзі через його відмову дотримуватись Кодексу про дезінформацію. Кодекс набуде чинності в серпні цього року.

Про це пише Politico.

«Я сподіваюся, що Twitter виконає ці європейські правила до 25 серпня, інакше йому більше не будуть раді в Європі. Платформа буде заборонена на території Європейського Союзу в разі повторного порушення», — сказав Барро.

Міністр зазначив, що визнає важливу роль Twitter у публічній дискусії, але «дезінформація є однією з загроз для нашої демократії».