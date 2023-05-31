У Франції погрожують заблокувати Twitter в ЄС через його вихід із Кодексу про дезінформацію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністр цифровізації Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Twitter може бути заблокований у Європейському Союзі через його відмову дотримуватись Кодексу про дезінформацію. Кодекс набуде чинності в серпні цього року.
Про це пише Politico.
«Я сподіваюся, що Twitter виконає ці європейські правила до 25 серпня, інакше йому більше не будуть раді в Європі. Платформа буде заборонена на території Європейського Союзу в разі повторного порушення», — сказав Барро.
Міністр зазначив, що визнає важливу роль Twitter у публічній дискусії, але «дезінформація є однією з загроз для нашої демократії».
- На вихідних єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон повідомив, що соцмережа Twitter вийшла з добровільного Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації. Відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги, який набуде чинності в серпні, Twitter буде кваліфікуватися як «дуже велика онлайн-платформа», що вимагатиме від компанії боротися зі шкідливим контентом і подавати щорічні оцінки ризиків до комісії.
- Компанія Twitter Inc. — єдина велика технологічна платформа, яка не надіслала до ЄС повного звіту згідно з Кодексом, вона мала його дотримуватися після поглинання мережі американським мільярдером Ілоном Маском у 2022 році.
- Через масове скорочення працівників у Twitter Брюссель занепокоєний, чи зможе компанія відповідати правилам і законам ЄС. Якщо вона цього не робитиме, то отримає штраф у розмірі 6% річного доходу. Або ж Twitter можуть заборонити в Євросоюзі.