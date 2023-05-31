Супутник-шпигун КНДР після невдалого запуску впав у море
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Запуск півночнокорейського супутника-шпигуна 30 травня завершився невдачею. Ракета-носій і корисний вантаж впали в море, пише Reuters.
За даними державних медіа КНДР, ракета Chollima-1 вийшла з ладу через нестабільність двигуна та паливної системи.
Через запуск півночнокорейського супутника в деяких частинах Південної Кореї та Японії пролунали екстрені оповіщення та короткі попередження про евакуацію.
Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що військові виявили те, що ймовірно є частинами ракети-носія КНДР. Вони показали фото уламків, зокрема, великого циліндричного предмета, привʼязаного до буя.
Професор Центру досліджень проблем нерозповсюдження та консультант з ракет Джордж Вільям Герберт сказав, що на фото зображена частина ракети з міжступеневою секцією, призначеною для зʼєднання з іншим ступенем.
На думку Герберта, це ракета на рідкому паливі, а круглий коричневий предмет всередині, ймовірно, бак для палива або окислювача.
Посадовці США, Японії та Південної Кореї провели телефонну розмову і рішуче засудили запуск супутника-шпигуна КНДР, повідомили в МЗС Японії.
Національне управління аерокосмічного розвитку Пхеньяну (NADA) розслідує інцидент і планує якнайшвидше запустити супутник вдруге.
- Агентство Associated Press 30 травня повідомляло, що Північна Корея планує запустити в космос свій перший військовий супутник-шпигун у червні. Він мав спостерігати за військовими навчаннями США і Південної Кореї.
- Цей політ став шостою спробою КНДР запустити супутник та першою з 2016 року.