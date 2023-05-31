Супутник-шпигун КНДР після невдалого запуску впав у море

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Reuters

Запуск півночнокорейського супутника-шпигуна 30 травня завершився невдачею. Ракета-носій і корисний вантаж впали в море, пише Reuters.

За даними державних медіа КНДР, ракета Chollima-1 вийшла з ладу через нестабільність двигуна та паливної системи.

Через запуск півночнокорейського супутника в деяких частинах Південної Кореї та Японії пролунали екстрені оповіщення та короткі попередження про евакуацію.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що військові виявили те, що ймовірно є частинами ракети-носія КНДР. Вони показали фото уламків, зокрема, великого циліндричного предмета, привʼязаного до буя.

Професор Центру досліджень проблем нерозповсюдження та консультант з ракет Джордж Вільям Герберт сказав, що на фото зображена частина ракети з міжступеневою секцією, призначеною для зʼєднання з іншим ступенем.

На думку Герберта, це ракета на рідкому паливі, а круглий коричневий предмет всередині, ймовірно, бак для палива або окислювача.

Посадовці США, Японії та Південної Кореї провели телефонну розмову і рішуче засудили запуск супутника-шпигуна КНДР, повідомили в МЗС Японії.

Національне управління аерокосмічного розвитку Пхеньяну (NADA) розслідує інцидент і планує якнайшвидше запустити супутник вдруге.