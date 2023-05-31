МАГАТЕ представило пʼять принципів захисту Запорізької АЕС

Новини

скріншот

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі представив пʼять принципів захисту Запорізької атомної електростанції України.

Про це він заявив під час виступу 30 травня в Радбезі ООН.

Принципу захисту ЗАЕС:

Не повинно бути жодних нападів з боку станції або проти неї, зокрема на реактори, сховища відпрацьованого палива, іншу критично важливу інфраструктуру чи персонал.

ЗАЕС не повинна використовуватися як склад чи база для важкого озброєння.

Електропостачання АЕС не повинно наражатися на небезпеку.

Усі конструкції, системи й елементи, необхідні для безпечної та надійної експлуатації ЗАЕС, повинні бути захищені від атак.

Не слід робити жодних дій, які підривають ці принципи.

Рафаель Гроссі наголосив, що ці заходи потрібні, щоб запобігти небезпечному викиду радіоактивних матеріалів.

«Ситуація з ядерною безпекою та захистом, зокрема на Запорізькій АЕС, продовжує залишатися надзвичайно крихкою і небезпечною. Військові дії в регіоні тривають, а найближчим часом вони можуть значно посилитися», — зазначив гендиректор МАГАТЕ.