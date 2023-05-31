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МАГАТЕ представило пʼять принципів захисту Запорізької АЕС

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Глава Міжнародного агентства з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі представив пʼять принципів захисту Запорізької атомної електростанції України.

Про це він заявив під час виступу 30 травня в Радбезі ООН.

Принципу захисту ЗАЕС:

Рафаель Гроссі наголосив, що ці заходи потрібні, щоб запобігти небезпечному викиду радіоактивних матеріалів.

«Ситуація з ядерною безпекою та захистом, зокрема на Запорізькій АЕС, продовжує залишатися надзвичайно крихкою і небезпечною. Військові дії в регіоні тривають, а найближчим часом вони можуть значно посилитися», — зазначив гендиректор МАГАТЕ.