Politico: «ПВК Вагнера» використовує Facebook і Twitter для вербування медиків, операторів дронів і психологів

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Російська «Приватна військова компанія Вагнера» використовувала Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів дронів і психологів для допомоги в бойових діях, зокрема в Україні.

Про це ідеться в дослідженні американського видання Politico, яке оприлюднили 30 травня.

Оголошення про вакансії до «ПВК Вагнера» набрали майже 120 тисяч переглядів у Twitter і Facebook за останні десять місяців. Дослідники проаналізували шістдесят постів десятками мов, зокрема французькою, вʼєтнамською та іспанською. У дописах були контактні телефони, акаунти в Telegram та обіцяна щомісячна зарплата в 240 тисяч рублів (€2 800) з пільгами й медичним обслуговуванням.

«Приєднуйтесь до нас зараз, щоб захистити честь росії та багатополярний світ!» — написано в одному з постів французькою у Facebook.

Дописи належать прибічникам «ПВК Вагнера», а не напряму компанії. У постах використовується та сама мова, що й у раніше перевірених акаунтах «вагнерівців» у Telegram і «ВКонтакте». Окремий аналіз підтвердив, що принаймні два телефонні номери, які були в цих постах, безпосередньо повʼязані або з «ПВК Вагнера», або з російською розвідкою.

Журналісти Politico звернулися до Twitter із запитом, там їм відповіли емодзі какашки. Минулого тижня соціальна мережа вийшла зі статуту Європейського Союзу, щоби боротися з дезінформацією.

У Meta заявили, що визначили «ПВК Вагнера» як небезпечну організацію. Це означає, що вона не може бути присутня на платформах компанії. Там додали, що компанія також видаляє контент, який містить «схвалення або суттєву підтримку «ПВК Вагнера».

Вакансії аналізували протягом одного місяця — із середини квітня до 19 травня. У вибірці були повідомлення у Facebook і Twitter станом на липень 2022 року. На момент закриття дослідження 58 із 60 повідомлень залишалися активними (Facebook видалила два з них після того, як з мережею звʼязали журналісти Politico).