НАБУ проводить обшуки в «Укрзалізниці» — перевіряють зловживання на закупівлях

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки в «Укрзалізниці», які повʼязані із закупівлями для потреб галузі. Правоохоронці також отримали доступ до домашніх і робочих приміщень працівників.

Про це ідеться на сайті УЗ з посиланням на заяву голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Лященка.

Обшуки повʼязані із закупівлями для потреб галузі. В «Укрзалізниці» зазначили, що надали правоохоронцям доступ до домашніх і робочих приміщень працівників товариства.

«Укотре наголошую, що серед моїх першочергових завдань на позиції керівника УЗ — подолання корупційних схем. Сьогодні особисто надав усі розʼяснення НАБУ щодо можливих зловживань у закупівлях. Хоча перевірки закупівель проводяться за період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності. Ми відкриті до будь-яких перевірок, готові сприяти слідчим діям та підтримувати прозоре і неупереджене розслідування всіх можливих зловживань у компанії», — зазначив Лященко.