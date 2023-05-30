Верховна Рада прийняла законопроєкт про зменшення призовного віку з 27 до 25 років
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Парламент прийняв законопроєкт № 9281 про зниження граничного віку призовників з 27 до 25 років.
Про це пише нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Відтепер граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників зменшився на два роки. За це проголосували 304 депутати.
Ініціював проєкт закону Кабмін України й обґрунтував його тим, що під час воєнного стану не діє призов на строкову службу, тому має місце скорочення кількості чоловіків, які підлягають призову.
- Цей законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 9 травня.
- Напередодні в Міноборони заявили, що в Україні хочуть зменшити граничний вік перебування на військовому обліку до 25 років. У відомстві пояснили, що під час воєнного стану немає потреби в обліку призовників до 27 років. Однак призовники мають щороку приходити до військкоматів, зокрема на медогляд, що створює додаткові черги та навантаження на медиків.
- Крім цього, призовники наразі не є військовозобовʼязаними — отже, не підлягають мобілізації. Якщо граничний вік зменшать, це дозволить мобілізовувати чоловіків 25 і 26 років.