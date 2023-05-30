Олівець Гітлера продадуть на британському аукціоні. Він може коштувати до $99 тисяч

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Bloomfield Auctions/Kelvin Boyes/PressEye/PA

У британському Белфасті на аукціон виставили срібний олівець, який Єва Браун нібито подарувала Адольфу Гітлеру на честь його 52-річчя 20 квітня 1941 року.

Про це пише The Guardian.

На артефакті німецькою вигравірувано ініціали «АН» та напис «Єва». За оцінками, він може коштувати від 50 тисяч до 80 тисяч фунтів стерлінгів (від $62 тисяч до $99 тисяч).

Bloomfield Auctions/Kelvin Boyes/PressEye/PA

«Здебільшого особиста привабливість Гітлера під час його диктатури походила з його ретельно сформованого образу як батька німецької нації, який відкидав особисті звʼязки на користь лояльності до своєї країни. Цей знак кохання у вигляді персоналізованого олівця від Єви на його день народження допомагає розкрити обман, що стоїть за публічним фасадом Гітлера», — зазначив директор аукціонного дому Карл Беннетт.

За його словами, після ретельного дослідження і обговорення з продавцем можна стверджувати, що це справді олівець нацистського диктатора. Беннетт очікує, що ним зацікавляться колекціонери з усього світу.