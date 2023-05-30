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Daily China

Китай відправив у космос перший цивільний корабель під назвою «Шеньчжоу-16» («Божественний корабель»). На його борту перебувають троє астронавтів.

Про це пише Reuters.

Місія вирушила до китайської космічної станції «Тяньгун» на ракеті Long March-2F із центру запуску супутників «Цзюцюань» у пустелі Гобі.

Daily China

Daily China

Керівником місії «Шеньчжоу-16» став 56-річний Цзін Хайпен. Він був старшим пілотом космічного корабля першої китайської групи астронавтів наприкінці 1990-х років. Раніше він тричі вирушав у космос, зокрема, двічі як командир місії.

Також у команді «Шеньчжоу-16» — Чжу Янчжу та Гуй Хайчао. Їм обом 36 років. Ця місія є першим космічним польотом Чжу та Гуя.

Чжу працюватиме на борту інженером, а Гуй керуватиме науковими експериментами на космічній станції.

Астронавти «Шеньчжоу-16» замінять екіпаж «Шеньчжоу-15», який прибув на китайську космічну станцію в кінці листопада 2022 року.