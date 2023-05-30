Україна повернула тіла 79 полеглих військових

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В Україну вдалося повернути тіла ще 79 загиблих військовослужбовців. Їх передали з тимчасово окупованих українських територій.

Про це пише Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Тіла українських захисників передадуть їхнім родинам для поховання.

Повертали тіла за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції разом із силовими структурами, дотримуючись норм Женевських конвенцій.