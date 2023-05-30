Держдеп США: Польський закон про розслідування впливу росії всередині країни може бути спрямований проти опозиції

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У Державному департаменті США стурбовані тим, що в Польщі підпишуть закон про розслідування впливу росії на внутрішні справи країни. Вважають його загрозою для зловживань на виборах.

Про це пише пресслужба Держдепартаменту.

Американський уряд поділяє занепокоєння багатьох критиків, які називають спеціальну комісію для розслідування російського впливу можливим інструментом у боротьбі з опозицією під час виборів.

Там закликали Польщу створити умови, щоб закон не завадив виборцям голосувати за обраного кандидата і не вплинув на легітимність виборів.