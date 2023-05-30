Держдеп США: Польський закон про розслідування впливу росії всередині країни може бути спрямований проти опозиції
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- Ліза Бровко
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Wikipedia
У Державному департаменті США стурбовані тим, що в Польщі підпишуть закон про розслідування впливу росії на внутрішні справи країни. Вважають його загрозою для зловживань на виборах.
Про це пише пресслужба Держдепартаменту.
Американський уряд поділяє занепокоєння багатьох критиків, які називають спеціальну комісію для розслідування російського впливу можливим інструментом у боротьбі з опозицією під час виборів.
Там закликали Польщу створити умови, щоб закон не завадив виборцям голосувати за обраного кандидата і не вплинув на легітимність виборів.
- Закон передбачає створення державної комісії з розслідування російського впливу в Польщі. Комісія матиме повноваження прокурора та судді. Вона перевірить діяльність державних посадових осіб або членів вищого керівництва країни у 2007—2022 роках і зможе їх покарати. Експерти кажуть, що цей закон можуть використати для тиску на опозицію перед парламентськими виборами восени 2023 року. Чинна польська влада звинувачує лідера опозиційної «Громадянської коаліції» та колишнього премʼєра Дональда Туска в тому, що він за часи свого правління укладав вигідні для росії газові угоди.