Влада Венеції зʼясувала, чому позеленіла вода в Гранд-каналі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
Влада Венеції зʼясувала, чому вода у центральному каналі міста стала зеленого кольору, пише The Guardian.
Аналіз показав, що вода позеленіла через флуоресцеїн, який використовують для тестування каналізаційних мереж. Ця речовина нетоксична.
Гранд-канал уже не вперше стає зеленим. У 1968 році аргентинський художник Ніколас Гарсіа Урібуру пофарбував його в зелений колір флуоресцентним барвником під час 34-ї Венеціанської бієнале. Він хотів підвищити обізнаність про екологічні проблеми. Тож коли вода цього разу позеленіла, були версії, що це протест екологічних активістів.
- Гранд-канал — обʼєкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він оточений історичними будівлями і є головною магістраллю Венеції.
- У серпні 2022 року двоє людей займалися серфінгом на Гранд-каналі у Венеції. Вони отримали штраф, а мер міста Луїджі Бруньяро назвав їх «зухвалими ідіотами».
- А у березні 2023 року чоловік стрибнув із триповерхового будинку в канал у Венеції. Мер написав у Twitter, що порушнику необхідно «свідоцтво про дурість і багато стусанів», а також опублікував відео стрибка, яке стало вірусним у соцмережах.