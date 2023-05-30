Влада Венеції зʼясувала, чому позеленіла вода в Гранд-каналі

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Влада Венеції зʼясувала, чому вода у центральному каналі міста стала зеленого кольору, пише The Guardian.

Аналіз показав, що вода позеленіла через флуоресцеїн, який використовують для тестування каналізаційних мереж. Ця речовина нетоксична.

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Гранд-канал уже не вперше стає зеленим. У 1968 році аргентинський художник Ніколас Гарсіа Урібуру пофарбував його в зелений колір флуоресцентним барвником під час 34-ї Венеціанської бієнале. Він хотів підвищити обізнаність про екологічні проблеми. Тож коли вода цього разу позеленіла, були версії, що це протест екологічних активістів.