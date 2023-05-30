Новий міністр освіти Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня
- Автор:
- Ліза Бровко
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Новий міністр освіти й науки Оксен Лісовий відмовився від звання кандидата наук. Уряд щойно затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня — раніше такої можливості не було.
За його словами, він написав відповідну заяву й позбувся наукового ступеня.
«Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії», — написав Оксен Лісовий.
Також міністр заявив, що в Україні має сформуватися нова культура академічної доброчесності, мовляв, як військову форму можуть носити тільки військовослужбовці, так і мати наукові ступені — лише науковці.
- Після призначення Оксена Лісового новим міністром освіти та науки у мережі зʼявилася інформація про те, що в його дисертації виявили плагіат. Він подав її на перевірку і сказав, що готовий відмовитися від наукового ступеня, якщо плагіат підтвердиться.