У ПАР самки бабуїнів припинили відвідувати місто після пологів

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Науковці помітили, що самки ведмежих павіанів, що мешкають поблизу Кейптауну, припиняють відвідувати місто після народження дитинчат. Імовірно, вони роблять це, щоб убезпечити потомство.

Про це пише Phys.org.

Щоб дізнатися це, дослідники використовували GPS-нашийники для відстеження пересування 13 павіанів по Південно-Африканській Республіці.

Зазвичай примати знаходять у містах висококалорійну їжу, зокрема, викинуті продукти й городину з плантацій. Але дані нашийників показали, що після пологів самки перестають відвідувати місто. При чому пройдена щодня відстань і соціальні взаємодії мавп не змінилися. Водночас інші члени стаї продовжували вилазки до людей.

Дослідники припускають, що такі зміни в поведінці бабуїнів-породіль можуть зменшити ризики для новонароджених. Також це дає цінну інформацію про адаптацію мавп до сусідства з людиною.