Українські військові знищили 29 ударних дронів із 31. Майже всі збили над Київщиною
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- Анна Холоднова
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Getty
У ніч на 30 травня росія запустила 31 безпілотник Shahed-136/131 із півночі та півдня.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Українські військові знищили 29 ударних дронів. Майже всі вони збиті на підступах до столиці та в небі над Києвом.
Один російський дрон збили над Дніпропетровщиною, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
- У ніч проти 30 травня росія знову атакувала Київ дронами. У пʼяти районах столиці лунали вибухи, є один загиблий і постраждалі. Це була 18-а атака на столицю України від початку місяця.