У Москві безпілотники атакували житлові будинки

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Російські пропагандистські медіа зранку 30 травня повідомили про вибух у Новій Москві (Це території Московської області, які приєднали до столиці росії у 2012 році).

Там у багатоповерхівку врізався безпілотник і вибив вікна у квартирах. Повідомлень про постраждалих немає.

Згодом зʼявилися повідомлення про атаку безпілотника на ще один будинок у Москві. Там дрон зруйнував фасад і вікна.

Крім того, повідомляли про «хлопок, схожий на вибух» у Красногорську Московської області.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку дронів. За його словами, у кількох будинках є «незначні пошкодження» і люди «серйозно не постраждали».

Російські Telegram-канали повідомили про збиття більш ніж десяти безпілотників у Московській області.