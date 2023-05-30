Росія знову атакувала Київ дронами. У пʼяти районах столиці лунали вибухи, є загиблий і поранені
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- Анна Холоднова
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Кличко / Telegram
У ніч проти 30 травня росія знову атакувала Київ дронами. У пʼяти районах столиці лунали вибухи, є один загиблий і постраждалі.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
У Дарницькому районі уламки впали на приватний будинок, почалась пожежа.
У Печерському районі через падіння уламків горіли три авто.
У Голосіївському районі медики госпіталізували одну постраждалу, 27-річну жінку. Також у цьому районі сталася пожежа в багатоповерхівці. Там евакуюють мешканців. Є поранена.
Згодом мер Кличко повідомив, що рятувальники евакуювали з будинку 20 людей.
Одна людина загинула.
Одну літню жінку госпіталізували. Двом пораненим надали допомогу на місці.
У КМВА уточнили, що два верхні поверхи будинку зруйновані. Під завалами можуть бути люди. Рятувально-пошукова операція триває.
У Подільському районі також загорівся житловий будинок.
У Святошинському районі попередньо уламки впали на територію одного з підприємств.
- Це уже 17-а атака на столицю від початку місяця. 29 травня росіяни атакували Київ двічі — вночі Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад 40 цілей, а вдень війська росії випустили по Київщині 11 балістичних та крилатих ракет систем «Іскандер-М» та «Іскандер-К». Усі збила ППО.