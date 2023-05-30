Росія знову атакувала Київ дронами. У пʼяти районах столиці лунали вибухи, є загиблий і поранені

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Кличко / Telegram

У ніч проти 30 травня росія знову атакувала Київ дронами. У пʼяти районах столиці лунали вибухи, є один загиблий і постраждалі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Дарницькому районі уламки впали на приватний будинок, почалась пожежа.

Дарницький район, Київ. Кличко / Telegram

Дарницький район, Київ. Кличко / Telegram

У Печерському районі через падіння уламків горіли три авто.

У Голосіївському районі медики госпіталізували одну постраждалу, 27-річну жінку. Також у цьому районі сталася пожежа в багатоповерхівці. Там евакуюють мешканців. Є поранена.

Голосіївський район, Київ. Кличко / Telegram

Згодом мер Кличко повідомив, що рятувальники евакуювали з будинку 20 людей.

Одна людина загинула.

Одну літню жінку госпіталізували. Двом пораненим надали допомогу на місці.

У КМВА уточнили, що два верхні поверхи будинку зруйновані. Під завалами можуть бути люди. Рятувально-пошукова операція триває.

У Подільському районі також загорівся житловий будинок.

У Святошинському районі попередньо уламки впали на територію одного з підприємств.