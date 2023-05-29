У Північній Кореї малюка разом із батьками засудили до довічного увʼязнення — у них знайшли Біблію

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У Північній Кореї дворічного малюка засудили до довічного увʼязнення після того, як у його сімʼї знайшли Біблію.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США.

Інцидент стався у 2009 році, його відзначили в новому звіті з посиланням на дані Korea Future — це неурядова організація, яка документує порушення прав людини в Північній Кореї.

«Один випадок стосувався арешту у 2009 році сімʼї на підставі їхньої релігійної практики і зберігання Біблії. Уся сімʼя, включаючи дворічну дитину, була засуджена до довічного увʼязнення в таборах для політичних вʼязнів», — йдеться в повідомленні.

Звіт Korea Future був заснований на інтервʼю, які провели в період з 2007 по 2020 рік з 244 жертвами релігійних переслідувань — вони зазнавали арештів, затримань, примусових робіт, тортур, відмови в справедливому судовому розгляді або праві на життя, а також сексуальному насильству за християнські вірування.

За оцінками, у Північній Кореї налічується 200—400 тисяч таємних християн. Північнокорейський режим десятиліттями намагався викорінити християнство. По всій країні є кілька християнських церков, у тому числі чотири в Пхеньяні. Але більшість спостерігачів кажуть, що це лише «показні церкви».

За оцінками організації Open Doors USA (ODUSA), яка захищає християн у всьому світі, від 50 до 70 тисяч громадян Північної Кореї утримують у вʼязницях за їхні християнські переконання.