Уночі 20-річний нацгвардієць із ПЗРК «Ігла-1» збив ракету, що летіла на Київ. Він це робить не вперше

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У ніч на 29 травня гвардієць на псевдо «Покемон» із ПЗРК «Ігла-1» збив ракету, що летіла на Київ під час масованої атаки.

Солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Буревій» уже вдруге знешкодив ворожу ракету неподалік від Києва. Уперше він це зробив у ніч на 9 травня.

«Цієї ночі о 03:20 із тої самої зброї ПЗРК «Ігла-1» 20-річний герой зробив свій другий результативний постріл», — зазначила пресслужба Нацгвардії.

За словами бійця, цього разу було складніше захопити ціль через темряву.

«Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя», — ділиться враженнями Покемон.