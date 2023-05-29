Під Бахмутом загинув журналіст Євгеній Осієвський. Це 60-й полеглий на війні медійник

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У боях під Бахмутом 22 травня загинув військовий, журналіст, автор науково-популярного журналу «Куншт» та журналу соціальної критики «Спільне» Євгеній Осієвський.

Про це повідомив Факультет історії, бізнес-освіти та права Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка, де навчався журналіст.

Після отримання диплома бакалавра Євгеній вступив до Києво-Могилянської академії і почав писати для кількох успішних проєктів. У 2022 році він пішов на фронт.

Прощатимуться з бійцем цього тижня у Кропивницькому.

За даними Інституту масової інформації, Осієвський став 60-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.

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Шеф-редакторка видання «Куншт» Олеся Павлишин розповіла про останню публікацію Євгенія, яку він підготував у перервах між бойовими виходами. Це було його інтервʼю з британським генетиком Адамом Радерфордом, де йшлося про те, що таке спадковість, чому шкільна генетика застаріла і чи існує «ген козацтва» або «ген свободи».

«Женя сфотографував 54 сторінки розшифровки в блокноті від руки. Він її переклав і додав чіткі інструкції до публікації. Чіткі інструкції, щоб ніхто не порушив жодного слова, — це про Женю. Він загинув через пʼять днів після того, як ми опублікували те інтервʼю», — написала Олеся Павлишин.