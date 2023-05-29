Росія узаконила депортацію людей з окупованих територій України. Також там дозволили проводити «вибори»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У росії внесли зміни до закону «Про воєнний стан» — їх підписав президент рф путін. Вони дозволяють проводити вибори на окупованих територіях України та депортувати звідти людей. Це стосується Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.
Відтак узаконили можливість «примусового та контрольованого переміщення громадян з території, де введено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не введений».
До того ж росія дозволила проводити референдуми й вибори до так званих «органів державної влади» та «органів місцевого самоврядування» на окупованих територіях, якщо так вирішить Центральний виборчий комітет рф. Це можна буде зробити як і на всій окупованій території, так і на якійсь її частині.
- У квітні путін підписав указ, який передбачає «депортацію» українців з окупованих Москвою територій України. Тобто українці які живуть на окупованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, мають право бути там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії путіна й дитячого омбудсмена рф Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України до росії