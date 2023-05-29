У Хмельницькій області від атаки росіян постраждав військовий обʼєкт. Там гасять пожежу

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Уночі проти 29 травня російські війська вдарили по Хмельницькій області. Постраждав військовий обʼєкт.

Про це повідомили у військовій адміністрації області.

Наразі рятувальники гасять пожежу на складах з паливом та іншими бойовими матеріалами.

В ОВА також пишуть, що удар вивів з ладу пʼять літальних апаратів, але не уточнюють яких. Пошкоджена злітно-посадкова смуга.