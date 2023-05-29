У Хмельницькій області від атаки росіян постраждав військовий обʼєкт. Там гасять пожежу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Уночі проти 29 травня російські війська вдарили по Хмельницькій області. Постраждав військовий обʼєкт.
Про це повідомили у військовій адміністрації області.
Наразі рятувальники гасять пожежу на складах з паливом та іншими бойовими матеріалами.
В ОВА також пишуть, що удар вивів з ладу пʼять літальних апаратів, але не уточнюють яких. Пошкоджена злітно-посадкова смуга.
- У ніч проти 29 травня росія здійснила чергову масовану атаку. Повітряна тривога була оголошена майже над усією територією України. Тільки над Києвом Сили протиповітряної оборони збили понад 40 цілей.
- Загалом українська протиповітряна оборона знищила 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 ударних БпЛА Shahed-136/131 і розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня.