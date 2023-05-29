NYT: Норвегія навмисно затягує з наданням притулку екскомандиру «вагнерівців» Андрію Медвєдєву

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У Норвегії колишній командир «вагнерівців» Андрій Медвєдєв уже чотири місяці очікує на рішення міграційних органів про надання притулку. Таке затягування може свідчити про небажання уряду привертати увагу до суперечливої справи, а також про побоювання реакції зі сторони ЄС та Києва, пише The New York Times.

Норвегія та країни ЄС намагалися знайти загальний підхід до заяв про надання притулку від росіян, які втекли з країни від військової служби, зазначає газета.

Агентство Європейського Союзу з питань притулку заявило, що країни-члени самі вирішують, хто заслуговує на такий захист.

За норвезьким законодавством, люди, що відмовилися брати участь у війні, можуть розраховувати на притулок. Однак це правило не поширюється на воєнних злочинців. Місцева прокуратура може висунути звинувачення людям, які, на їхню думку, скоїли воєнні злочини в інших країнах.

Представник норвезької кримінальної поліції заявив, що Медвєдєв був свідком, а не підозрюваним у воєнних злочинах в Україні, і станом на зараз норвезькі правоохоронці «не знайшли підстав для звинувачень».

Незабаром після прибуття Медвєдєва до Норвегії посол України в Осло заявив місцевим ЗМІ, що український уряд може вимагати його екстрадиції.

Такий запит змусив би Норвегію вибирати між демонстрацією підтримки союзника та дотриманням основного принципу закону про притулок. Він передбачає, що шукач притулку не може бути екстрадований до країни, де його «можуть несправедливо засудити».

Офіс генерального прокурора України повідомив, що звернувся до Норвегії по правову допомогу в розслідуванні справи Медвєдєва. Слідчі перевіряють усіх російських військовослужбовців, які прибувають до іноземних держав, на можливу причетність до військових злочинів.

Водночас Медвєдєв заявив, що відмовився від зустрічі з українськими слідчими у Норвегії.

Також, за даними The New York Times, він говорив, що звʼязався з російським посольством, щоб отримати допомогу у поверненні додому.