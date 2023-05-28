Генштаб: Росія цієї ночі атакувала Україну 59 БпЛА Shahed. Сили ППО збили 58 з них

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За уточненою інформацією Генштабу, уночі окупанти запустили по Україні 59 БпЛА Shahed — 58 з них вдалося знищити.

«Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою», — наголошує Генштаб.

Президент України Володимир Зеленський додав, що в межах Києва та області збили 36 дронів.

Влучання зафіксували на Житомирщині — там окупанти завдали удару по інфраструктурному обʼєкту.