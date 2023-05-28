Ердоган лідирує на виборах у Туреччині. Підраховано 70% голосів

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Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередньо лідирує в другому турі президентських виборів.

Про це свідчать результати попереднього підрахунку голосів, які наводить державне турецьке агентство Anadolu.

За підсумком підрахунку понад 70% бюлетенів Ердоган набирає 54,37%, а його опонент Кемаль Киличдароглу — 45,63%.

Голосування в Туреччині закінчилось о 17:00 за місцевим часом, який збігається з київським. Очікують, що голоси порахують швидко, оскільки кандидатів тільки двоє.

Президентські вибори в Туреччині є одними з найвідповідальніших у новітній історії країни. Якщо Ердоган переможе, він може залишатися при владі до 2028 року.

Після трьох термінів на посту премʼєр-міністра і двох президентських Ердоган є лідером Туреччини, який найдовше керує країною.