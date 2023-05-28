Журі оголосило переможців Каннського кінофестивалю

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У Каннах під час церемонії закриття 76-го Каннського кінофестивалю оголосили переможців.

«Золоту пальмову гілку» отримав трилер «Анатомія падіння» французької режисерки Жюстін Тріє. Вона стала третьою жінкою в історії Каннського кінофестивалю, чию роботу вшанували головною нагородою.

Гран-прі кінофестивалю отримав фільм британського режисера Джонатана Глейзера «Зона інтересів».

Найкращим актором назвали японського актора Кодзі Якусьо за роль у фільмі німецького кінорежисера Віма Вендерса «Ідеальні дні».

Найкращою акторкою стала Мерве Дідзар із Туреччини за роль вчительки сільської школи у фільмі турецького режисера Нурі Більге Джейлана «Про суху траву».

Найкращим режисером названо французького режисера вʼєтнамського походження Чан Ань Хунга за фільм «Горщик із вогнем».

Приз журі отримав фільм «Опале листя» фінського кінорежисера Акі Каурісмякі.

Нагороду за найкращий сценарій журі присудило стрічці «Монстр» та японському сценаристу Юдзі Сакамото.

Відкриття Каннського кінофестивалю відбулося 16 травня. Головою журі було обрано шведського кінорежисера Рубена Остлунда. Членами журі стали марокканська режисерка Маріам Тузані, французький актор Дені Меноше, британсько-замбійський сценарист і режисер Рунгано Ніоні, американська акторка і режисерка Брі Ларсон, американський актор і режисер Пол Дано, афганський письменник Атік Рахімі, аргентинський режисер і сценарист Даміан Сіфрон і французька режисерка Джулія Дюкурно.