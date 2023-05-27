У Дніпрі розібрали 90% завалів після ракетного удару. Доля трьох людей залишається невідомою
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Дніпрі продовжують пошукові роботи на місці російського удару 26 травня. Уже розібрали 90% завалів, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Досі невідома доля трьох людей, які могли бути у враженій будівлі. Рятувальники знайшли там фрагменти тіл, з ними працюють експерти-криміналісти.
Постраждали 32 людини, 13 із них досі перебувають у лікарні. Пʼятеро — у важкому стані.
Увечері 26 травня і зранку 27 травня росіяни знову обстріляли з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Під вогнем була Марганецька громада. Люди не постраждали.
- Вибух у Дніпрі пролунав 26 травня приблизно о 10:29, за хвилину до ввімкнення сигналу повітряної тривоги.
- Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що російські окупанти вдарили по медичному закладу. У Генштабі повідомили, що окупанти били ракетою «Іскандер».