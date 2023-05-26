Регулятор запропонував уряду вдвічі підвищити тариф на електроенергію для населення
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запропонувала збільшити тариф на електроенергію для населення.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Зараз українці платять 1,44 гривні за 1 кВт/год, якщо споживають на місяць до 250 кВт/год включно, і 1,68 гривні за 1 кВт/год, якщо споживають на місяць понад 250 кВт/год. НКРЕКП пропонує підвищити тариф до 2,88 грн/кВт-год.
Регулятор зазначає, що таке підвищення допоможе покращити фінансові показники «Енергоатому» і «Укргідроенерго», коштом яких покривається різниця між ринковою і фактичною ціною електроенергії.
- Раніше у НКРЕКП назвали два варіанти нових тарифів на електроенергію. Питання щодо перегляду тарифів залишається відкритим, проте нещодавно уряд вирішив, що пільгова ціна на електроенергію для населення діятиме до 31 травня.