У Дніпрі кількість поранених від ракетної атаки по клініці сягла 30 людей

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Кількість поранених у Дніпрі зросла до 30 людей. З трьома потерпілими досі немає зв’язку. Загиблими вважаються двоє людей.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Ракетна атака зруйнувала поліклініку і ветклініку, а також пошкодила багатоповерхівки навколо.