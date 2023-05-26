У Дніпрі кількість поранених від ракетної атаки по клініці сягла 30 людей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кількість поранених у Дніпрі зросла до 30 людей. З трьома потерпілими досі немає зв’язку. Загиблими вважаються двоє людей.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Ракетна атака зруйнувала поліклініку і ветклініку, а також пошкодила багатоповерхівки навколо.
- Вибух у Дніпрі пролунав 26 травня приблизно о 10:29, за хвилину до ввімкнення сигналу повітряної тривоги.
- Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що російські окупанти вдарили по медичному закладу. В Офісі генпрокурора розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни в поєднанні з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).