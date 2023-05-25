Дослідження: Данські художники ХІХ століття писали картини за допомогою пива

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Associated Press

Дослідники знайшли сліди дріжджів і зерна на полотнах Золотого віку Данії. Це свідчить про те, що для написання картин художники використовували відходи з місцевих пивоварень.

Про це пише Associated Press.

Науковці аналізували роботи двох майстрів живопису Данії — Крістофера Вільгельма Екерсберга, якого вважають батьком данського живопису, та Крістена Шиллерупа Кобке. Зразки з їхніх полотен містили фрагменти зерен ячменю та інших культур, що використовуються в пивоварінні, а також білки пивних дріжджів.

Associated Press

Такі компоненти робили ґрунт більш клейким та рівним. Художники наносили його на полотно перед фарбами, завдяки чому тканина їх не вбирала і вони не обсипалися після висихання. Сьогодні для цього використовують джессо — суміш клею, крейди та інших речовин.