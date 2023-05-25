Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу

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Нижня палата парламенту Великої Британії одностайно ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. Зазначимо, що верхня палата (Палата лордів) має обмежені функції і майже завжди схвалює те, що ухвалює нижня палата.

Депутатка Консервативної партії Полін Летхем, яка представила відповідну резолюцію в Палаті громад, підкреслила, що голод в Україні на початку 1930-х років був штучним, спричиненим примусовим відбиранням урожаїв в українських селян.

Вона також провела паралелі з нинішніми подіями, коли росія викрадає українське зерно на окупованих українських територіях.

«Саме тому ми повинні запевнити українську владу та міжнародний правопорядок, що Велика Британія не ігноруватиме воєнні злочини й злочини проти людяності», — заявила Летхем.