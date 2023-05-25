У США інженери навчилися генерувати електроенергію з водяної пари в повітрі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Команда інженерів з Массачусетського університету США винайшла пристрій, який може генерувати електроенергію з водяної пари в повітрі. Його можна зробити практично з будь-якого матеріалу.
Про це пише Science Daily.
Секрет полягає в можливості наповнити матеріал отворами діаметром менше 100 нанометрів. Саме таким чином зробили пристрій, який назвали Air-gen. Він здатний постійно виробляти кілька кіловат енергії.
«Повітря навколо містить у собі гігантську кількість електричної енергії. Наприклад, кожна крапля води у хмарі має заряд, і їхня сукупність бере участь у народженні блискавок», — пояснили науковці.
Дослідники сподіваються, що цей метод зможе стати альтернативою викопному паливу і зрештою допоможе у боротьбі зі змінами клімату.
- Раніше інженери з Мілану створили батарейку з їстівних компонентів, яку можна ковтати. Вона складається з мигдалю, водоростей, каперсів, активованого вугілля, сусального золота та бджолиного воску. Компоненти повністю перетравлюються без жодних ризиків для здоровʼя.