СБУ повідомила про підозру командувачу Чорноморського флоту рф Соколову. Йому загрожує довічне увʼязнення
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- Анна Холоднова
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Википедия
Служба безпеки України повідомила про підозру російському віцеадміралу Віктору Соколову.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Правоохоронці встановили, що від 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддавав накази випускати крилаті ракети 3М14 «Калібр» по енергетичній інфраструктурі України.
Через обстріли загинули четверо цивільних, ще 40 — отримали поранення.
За даними слідства, ворог атакував з повітря енергообʼєкти у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.
Слідчі СБУ повідомили Соколову про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою);
- ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою).
Командувачу Чорноморського флоту рф загрожує довічне увʼязнення.
- У травні минулого року Офіс генпрокурора повідомив про підозру російському генералу, який керував захопленням Києва. А у грудні підозру отримали шестеро російських генералів, які наказували окупувати Харківщину.