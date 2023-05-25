СБУ повідомила про підозру командувачу Чорноморського флоту рф Соколову. Йому загрожує довічне увʼязнення

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Служба безпеки України повідомила про підозру російському віцеадміралу Віктору Соколову.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці встановили, що від 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддавав накази випускати крилаті ракети 3М14 «Калібр» по енергетичній інфраструктурі України.

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Через обстріли загинули четверо цивільних, ще 40 — отримали поранення.

За даними слідства, ворог атакував з повітря енергообʼєкти у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Слідчі СБУ повідомили Соколову про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Командувачу Чорноморського флоту рф загрожує довічне увʼязнення.