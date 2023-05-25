Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги на €109 мільйонів

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Фінляндія надсилає до України новий, шістнадцятий пакет військової допомоги на €109 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

До чергового пакету входять зенітне озброєння та боєприпаси до нього. Додаткову інформацію про вміст допомоги, способи доставки та терміни постачання не розголошують з міркувань безпеки.

«Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну разом з нашими міжнародними партнерами», — додали у пресслужбі відомства.