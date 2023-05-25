Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги на €109 мільйонів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / elise.kuijpers
Фінляндія надсилає до України новий, шістнадцятий пакет військової допомоги на €109 мільйонів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.
До чергового пакету входять зенітне озброєння та боєприпаси до нього. Додаткову інформацію про вміст допомоги, способи доставки та терміни постачання не розголошують з міркувань безпеки.
«Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну разом з нашими міжнародними партнерами», — додали у пресслужбі відомства.
- Із початку повномасштабної російсько-української війни Фінляндія допомогла Силам оборони України озброєнням та технікою на €1,1 мільярда.
- В одному з попередніх пакетів допомоги фіни передали українським військовим три протимінні машини Leopard 2R.