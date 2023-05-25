Ховався 20 років: у ПАР спіймали колишнього поліцейського з Руанди, якого звинувачують у вбивстві майже 2 тисяч людей

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У Південно-Африканській Республіці спіймали колишнього поліцейського з Руанди Фулгенса Каїшему. Його підозрюють у вбивстві приблизно 2 тисяч людей.

Про це пише пресслужба Міжнародного залишкового механізму для кримінальних судів ООН.

Каїшему спіймали під час спільної операції влади ПАР і міжнародних прокурорів. Він переховувався від правосуддя понад 20 років.

Каїшемі висунули звинувачення у 2001 році та оголосили його в розшук. Тоді Міжнародний трибунал щодо Руанди оголосив підозру Каїшемі в геноциді, співучасті в геноциді, змові з метою геноциду та злочинах проти людяності.

За даними слідства, 15 квітня 1994 року в комуні Ківуму в Руанді Каїшема разом зі спільниками вбили понад 2 тисячі чоловіків, жінок, дітей та літніх людей у церкві. Каїшема брав безпосередню участь в цьому вбивстві, зокрема він закупив і роздав бензин для підпалу церкви. Коли це не вдалося, Каїшема та спільники використали бульдозер, щоб зруйнувати церкву та закопати людей заживо під руїнами.