У Греції не змогли домовитися про коаліцію і через місяць проведуть нові парламентські вибори

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Парламентські партії у Греції через три дні після виборів заявили, що не можуть домовитися про коаліцію і готові до нових виборів. Вони можуть відбутися вже в червні.

Про це пише EPT.

Зустріч лідерів партій разом із президентом країни Катериною Сакелларопулу тривала менше ніж півгодини. На ній вони оголосили, що не зможуть сформувати уряд.

Після цього президент повідомила, що доручила голові Рахункової палати Іоаннісу Шарме сформувати тимчасовий уряд, який керуватиме країною до виборів. Очікується, що нові парламентські вибори проведуть 25 червня.