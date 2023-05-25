Генштаб: Російське військо за добу втратило 500 окупантів і 20 артилерійських систем за добу

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Минулої доби між російським військом і Силами оборони України відбулося 28 зіткнень на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Ворог втратив майже 500 солдатів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку росіяни без успіху наступали біля Масютівки, на Бахмутському — біля Іванівського з таким самим результатом. Також окупанти намагалися вести наступ на Авдіївку та Новокалинове й атакували в районі Марʼїнки — успіху не мали.

На Запоріжжі та Херсонщині російські військові продовжують оборонятися.

Українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а ракетні війська й артилерія уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійські підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі ворога.

Загалом протягом доби російське військо втратило три танки, вісім бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 36 безпілотників та інше.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ